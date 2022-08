Stand: 14.08.2022 14:00 Uhr Handball: Golla neuer Kapitän der SG Flensburg-Handewitt

Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla wird in der kommenden Saison auch bei der SG Flensburg-Handewitt die Binde tragen. Wie die Norddeutschen am Sonntag mitteilten, wurde der 24 Jahre alte Kreisläufer von seinen Mitspielern zum Nachfolger von Lasse Svan gewählt, der Däne hatte im Sommer seine Karriere nach 14 Jahren bei der SG beendet. "Johannes Golla bringt alles mit, was ein Kapitän der SG braucht. Er übernimmt ohnehin auf dem Spielfeld eine große Verantwortung, was ihn aber auszeichnet ist sein unglaubliches Gefühl für die Mannschaft", sagte SG-Trainer Maik Machulla. | 14.08.2022 13:59