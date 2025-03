Stand: 18.03.2025 15:26 Uhr Handball-Bundesliga führt Torlinientechnik ein

Nach lebhaften Diskussionen in der Vergangenheit wird zur nächsten Spielzeit in der Handball-Bundesliga die Torlinientechnik eingeführt. "Ich kann bestätigen, dass wir das zur kommenden Saison in der ersten Liga einführen", sagte Liga-Chef Frank Bohmann. Zuvor hatte die "Bild" berichtet und auf den Beschluss bei einer Präsidiumssitzung verwiesen. Durch die Entscheidung wolle die Liga die Qualität der Schiedsrichter-Entscheidungen weiter verbessern, wie Bohmann sagte. Die Einführung der neuen Technik kostet laut Informationen der "Bild" 500.000 Euro. Zur konkreten Summe wollte sich der Liga-Chef nicht äußern. | 18.03.2025 15:24