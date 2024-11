Stand: 05.11.2024 11:41 Uhr Handball-Bundesliga: Mrkva wechselt vom THW Kiel zum SC DHfK Leipzig

Handball-Torwart Tomas Mrkva wechselt im kommenden Sommer vom THW Kiel zum Bundesliga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Dienstag mit. Der Vertrag des 35 Jahre alte tschechischen Nationaltorhüters in Kiel läuft aus. Neben Andreas Wolff wird bei den "Zebras" in der kommenden Saison der spanische Nationalkeeper Gonzalo Perez de Vargas, der vom FC Barcelona kommt, zwischen den Pfosten stehen. | 05.11.2024 11:40