Stand: 24.11.2024 16:53 Uhr Handball-Bundesliga: HSVH ringt HC Erlangen nieder

Der Handball Sport Verein Hamburg hat am elften Bundesliga-Spieltag den dritten Saisonsieg gefeiert und sich damit erst einmal ins gesicherte Tabellenmittelfeld abgesetzt. Gegen den HC Erlangen feierten die Hanseaten am Sonntagabend einen 28:27 (11:12)-Erfolg. Zoran Ilic war mit sieben Treffern erfolgreichster Schütze des HSVH. Christopher Bissel traf für die Gäste am häufigsten (sechs Tore). Ergebnisse und Tabelle | 24.11.2024 16:51