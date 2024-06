Stand: 08.06.2024 13:41 Uhr Hamburgerin Huse führt Hockey-Frauen zum Sieg

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat beim Pro-League-Turnier in London zusätzliches Selbstvertrauen für den nahenden Olympia-Wettbewerb in Paris getankt. Die an der Themse weiter ungeschlagenen Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg setzten sich gegen Indien in ihrer fünften von insgesamt acht Begegnungen nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (1:2) durch. Viktoria Martha Huse vom Club an der Alster erzielte zwei Tore, ihre Hamburger Clubkollegin Jule Bleuel einen. Den vierten Treffer steuerte Stine Kurz (Mannheimer HC) bei. | 08.06.2024 13:41