Stand: 19.05.2024 17:58 Uhr Hamburger Judoka Ballhaus: WM-Bronze und Olympia-Ticket

Die deutsche Judoka Mascha Ballhaus hat bei den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi die Bronzemedaille gewonnen und gleichzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gebucht. Die 23-Jährige vom TH Eilbeck aus Hamburg gewann am Sonntag zum Auftakt der Titelkämpfe das kleine Finale der Klasse bis 52 kg gegen die Japanerin Hibika Shiraishi. Für die Zwillingsschwester von Ex-Meisterin Seija Ballhaus ist es die erste WM-Medaille, auch bei Sommerspielen war Ballhaus noch nie am Start. | 19.05.2024 17:58