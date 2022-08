Stand: 19.08.2022 12:26 Uhr Hamburger Duo mit Sprint-Staffel und deutschem Rekord ins EM-Finale

Die deutsche Sprint-Staffel mit den HSV-Assen Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah hat mit einem deutschen Rekord das Finale bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München erreicht. Als Sieger seines Vorlaufs legte das Quartett am Freitag in der Besetzung Kevin Kranz, Joshua Hartmann sowie Ansah und Ansah-Peprah über die 4x100 Meter in 37,97 Sekunden die beste Zeit hin. Das EM-Finale findet am Sonntagabend statt. Den bisherigen Rekord von 37,99 Sekunden hatte die Männer-Staffel in der gleichen Besetzung erst am 3. Juni in Regensburg aufgestellt. | 19.08.2022 12:25