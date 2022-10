Stand: 24.10.2022 17:24 Uhr Hamburg Towers wieder mit Woodard

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers kann in seinem EuroCup-Spiel gegen Slask Wroclaw am Dienstag (19.30 Uhr) wieder mit James Woodard planen. Der US-Profi hatte einige Tage aufgrund von Magen-Darm-Problemen aussetzen müssen, nahm am Montag aber wieder am Training teil. Gegen Polens Meister spielten die Hanseaten vor zwei Monaten in einem 40-minütigen Test 100:100. Die Towers haben in der B-Gruppe bislang einen Sieg und eine Niederlage auf ihrem Konto, die Gäste haben zweimal verloren. | 24.10.2022 17:23