Stand: 17.08.2022 19:51 Uhr Hamburg Towers verpflichten US-Forward Clark II

Pünktlich zum Start des Trainingslagers hat Basketball-Bundesligist Hamburg Towers in Marvin Clark II den letzten Spieler für den Kader 2022/2023 gefunden. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner hat alle medizinischen Tests absolviert, ist mit dem Team nach Polen gereist und wird direkt in den Trainingsbetrieb einsteigen. Nach Mechelen (Belgien), Chalons-Reims (Frankreich) und Szombathely (Ungarn) ist Hamburg für den Forward die vierte Station in Europa. | 17.08.2022 19:51