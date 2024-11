Stand: 15.11.2024 22:06 Uhr Hamburg Towers verpassen Sieg in Heidelberg

Die Towers Hamburg müssen weiter auf ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga warten. Bei den MLP Academics Heidelberg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 68:73 (32:37) und kehrt damit auch vom vierten Gastspiel mit leeren Händen zurück. Zudem kassierten die Hanseaten die fünfte Niederlage im siebten Punktspiel und sind auf den 16. Rang in der Tabelle abgerutscht. Bester Werfer bei den Gästen war Brae Ivey, der 30 Punkte erzielte. Ergebnisse und Tabelle | 15.11.2024 22:13

