Hamburg Towers gewinnen Basketball-Krimi gegen Bayern München

Die Basketballer der Hamburg Towers haben dem FC Bayern München die erste Saisonniederlage in der Bundesliga zugefügt. Die Hamburger gewannen am Sonnabend mit 81:78 (69:69, 32:37) nach Verlängerung. Bester Werfer der Norddeutschen in einer extrem spannenden Partie war Kendale McCullum mit 31 Zählern. Für die Gäste erzielte Cassius Winston 25 Punkte. Neuer Tabellenführer sind die Baskets Bonn, die ihr Auswärtsspiel bei den weiter sieglosen Löwen Braunschweig 79:72 (40:36) gewannen und den dritten Sieg im dritten Spiel feierten. | 22.10.2022 23:02