Stand: 11.01.2023 21:25 Uhr Hamburg Towers: Niederlage im Eurocup

Die Hamburg Towers sind mit dem neuen Cheftrainer Benka Barloschky mit einer Niederlage in die Rückrunde des Eurocups gestartet. Am Mittwoch unterlag der Basketball-Bundesligist vor 1.297 Zuschauern in der Inselparkhalle dem Team von Podgorica aus Montenegro mit 59:87 (33:43) und kassierte in diesem Wettbewerb die siebte Niederlage im zehnten Spiel. Die Towers hatten allerdings erhebliche personelle Sorgen: Neben Kapitän Seth Hinrichs, der aus privaten Gründen fehlte, fehlten Spielmacher Kendale McCullum sowie Jonas Wohlfahrt-Bottermann verletzt. Yoeli Childs wurde dagegen geschont. Dafür kamen Nachwuchsspieler zum Einsatz. | 11.01.2023 21:25