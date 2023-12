Stand: 03.12.2023 13:10 Uhr Haftom Welday bleibt in Valencia über Olympia-Norm

Der Traum von Haftom Welday von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris scheint zu platzen. Der Hamburger blieb am Sonntag beim Marathon in Valencia in 2:08:24 Stunden 14 Sekunden über der geforderten Olympia-Norm. Welday belegte beim Sieg von Sisay Lemma Rang 30. Der Äthiopier sorgte in 2:01:48 Stunden für die viertschnellste jemals gelaufene Zeit. Marathon-Europameister Richard Ringer unterbot die Norm erneut und empfahl sich mit persönlicher Bestzeit für Paris (2:07:05). | 03.12.2023 11:24