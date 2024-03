Stand: 06.03.2024 08:07 Uhr Hängepartie beendet: Borré verlässt Werder Richtung Brasilien

Leih-Stürmer Rafael Borré verlässt Fußball-Bundesligist Werder Bremen und schließt sich Internacional Porto Alegre an. Der Kolumbianer, der am Flughafen in Porto Alegre von Fans frenetisch empfangen wurde, unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2028. Borres Stammverein Eintracht Frankfurt hatte sich mit den Brasilianern bereits im Januar auf einen Transfer im Sommer verständigt. Da der Angreifer aber noch für die laufende Rückrunde an die Bremer verliehen war, gestalteten sich die Verhandlungen zwischen den drei Clubs schwierig. Für Werder erzielte Borré in 19 Spielen vier Tore. Wechselbörse | 06.03.2022 08:05