Häfner prophezeit DHB-Team Großes: "Qualität ist da"

Der ehemalige Handball-Nationalspieler und Ex-Hannover-Burgdorf-Profi Kai Häfner blickt optimistisch auf die Zukunft der deutschen Mannschaft. "Alles liegt bereit", sagte der Rückraumspieler wenige Tage nach der Pleite im Olympia-Finale gegen Dänemark (26:39), seinem letzten Länderspiel für Deutschland, im Interview mit der "WAZ": "Die Jungs sind gut drauf, die Qualität ist da." Für Häfner endete mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris seine Zeit im DHB-Team nach 154 Spielen. Nachdem Deutschland in den vergangenen Jahren bei Turnieren oft spätestens im Halbfinale gescheitert war, soll das Endspiel gegen Dänemark "sicher nicht die letzte Medaille und das letzte Finale gewesen sein", kündigte der Europameister von 2016 an. | 17.08.2024 11:30