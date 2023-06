Stand: 20.06.2023 12:39 Uhr HSV verschiebt Trainingsstart

Fußball-Zweitligist Hamburger SV startet erst am 28. Juni - nicht wie bisher kommuniziert am 26. Juni - in die Vorbereitung auf die neue Saison. Los geht's mit den Leistungstests im Volkspark, offizieller Trainingsauftakt vor Zuschauern ist dann am 30. Juni (14 Uhr). Am 2. Juli (15) folgt das erste Testspiel beim FC Verden, am 22. Juli gastieren die Hanseaten bei den Glasgow Rangers. Der Termin und Ort des Trainingslagers stehen noch nicht fest. | 20.06.2023 12:38