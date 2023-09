Stand: 06.09.2023 14:16 Uhr HSV verliert Testspiel gegen den FC Volendam

Der Hamburger SV hat während der Länderspielpause ein Testspiel gegen den FC Volendam verloren. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga unterlag am Mittwoch dem niederländischen Erstligisten mit 1:2 (0:2). Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem Trainingsplatz am Volksparkstadion statt. Robert Mühren brachte die Gäste mit zwei Treffern (32. Minute/42./Foulelfmeter) in Führung. Luis Seifert (76.) markierte den Anschlusstreffer für den HSV. | 06.09.2023 14:15