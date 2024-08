Stand: 23.08.2024 14:53 Uhr HSV verleiht Nemeth offenbar nach Münster

HSV-Stürmer András Németh steht vor einem Wechsel innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zum Aufsteiger SC Preußen Münster. Für das geplante Leihgeschäft seien nur noch Kleinigkeiten zu klären, sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann am Freitag in einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der 21-Jährige könnte am Sonnabend bereits im Kader stehen. Nur eine Woche später würde er auf seinen Stammverein treffen - dann gastiert der SCP im Volksparkstadion. Der Spielplan der 2. Liga | 23.08.2024 14:50