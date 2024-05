Stand: 30.05.2024 15:35 Uhr HSV verlängert Vertrag mit Ersatztorwart Tom Mickel

Der HSV hat den Vertrag mit Ersatztorwart Tom Mickel verlängert. Das teilte der Hamburger Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Mit einer Unterbrechung von zwei Jahren, in denen Mickel für die SpVgg Greuther Fürth aktiv war, spielt der 35 Jahre alte Torhüter seit 2009 für die Norddeutschen. Er kam allerdings fast ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. | 30.05.2024 15:35