Stand: 06.06.2024 16:54 Uhr HSV und FC St. Pauli gemeinsam bei Demo gegen Rechtsextremismus

Die Fußball-Stadtrivalen Hamburger SV und der FC St. Pauli werden gemeinsam bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hamburg auftreten. St. Paulis Präsident Oke Göttlich und HSV-Prokuristin Marieke Patyna wollen während der Anfangskundgebung am Freitag ab 16 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße eine gemeinsame Rede halten. Das teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit. Unter anderem Fridays for Future Hamburg, der DGB und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hatten zu der Demo aufgerufen. | 06.06.2024 13:22