Stand: 13.09.2022 11:32 Uhr HSV testet gegen FC Nordsjaelland

Der Hamburger SV hat für die Punktspiel-Pause in der 2. Fußball-Bundesliga ein Testspiel vereinbart. Am 22. September trifft die Mannschaft von Trainer Tim Walter auf den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland, teilten die Hanseaten am Dienstag mit. Die Partie findet auf dem Trainingsgelände am Volksparkstadion statt, zur Anstoßzeit machte der HSV keine Angaben. Der FC Nordsjaelland führt nach neun Spieltagen die Tabelle in der dänischen Superliga an, der HSV ist derzeit Tabellenzweiter der Zweiten Liga. | 13.09.2022 11:28