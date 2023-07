Stand: 29.07.2023 12:41 Uhr HSV steht nach Beleidigungen hinter dem Schalker Cissé

Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat rassistische Beleidigungen gegen den Schalker Innenverteidiger Ibrahima Cissé nach dem 5:3-Erfolg verurteilt. User hatten den 22-Jährigen, der bei seinem Debüt am Freitagabend einen Elfmeter verursacht und Gelb-Rot gesehen hatte, in den sozialen Medien unter einem Beitrag unter anderem mit Affen-Bildern beleidigt. "Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus - immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra!", schrieb Schalke in den Sozialen Netzwerken. Die Hamburger reagierten umgehend und kommentierten unter den Post: "Klares NEIN zu Rassismus. Kopf hoch, Ibrahima Cissé." | 29.07.2023 12:38