Stand: 20.07.2024 18:03 Uhr HSV siegt gegen Nantes nach 0:2-Rückstand mit 4:2 - Hannover 96 remis

Dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist ein beachtlicher Testspielerfolg gelungen. Im österreichischen Saalfelden drehte das Team von Trainer Steffen Baumgart am Sonnabend die 120-minütige Partie gegen den französischen Erstligisten FC Nantes nach 0:2-Rückstand zur Pause und gewann noch mit 4:2. Baumgart schickte zwei komplette Teams ins Rennen, die sich nach 60 Minuten abwechselten. Moritz Heyer (72.), Dennis Hadzikadunic (82.), Fabio Balde (86.) und Bakery Jatta (98.) trafen für den HSV. Hannover 96 kam, ebenfalls in einem XXL-Test, in Leogang gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede zu einem 3:3 (2:2). Für die "Roten" erzielten Nicolo Tresoldi (36.), Sei Muroya (48.) und Brooklyn Ezeh (118.) die Tore. Sommerfahrplan | 20.07.2022 18:02