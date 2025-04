Stand: 30.04.2025 17:36 Uhr HSV gibt Verteidiger-Talent Joel Agyekum Profivertrag

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein Talent Joel Agyekum länger an sich gebunden. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger erhielt seinen ersten Profivertrag bei dem Zweitliga-Zweiten. Der in Hamburg geborene Agyekum kam 2017 vom Eimsbütteler TV in die Nachwuchsabteilung des HSV und spiel aktuell vor allem in der zweiten Mannschaft. "Joel ist ein moderner Innenverteidiger mit spannendem Entwicklungspotenzial», sagte Sportdirektor Claus Costa. | 30.04.2025 17:33