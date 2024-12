Stand: 03.12.2024 19:04 Uhr HSV-Spielerin Krüger trifft bei Kantersieg von U19-Fußballerinnen

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben auch ihr drittes EM-Qualifikationsspiel deutlich gewonnen. Das Team um Torhüterin Thea Farwick vom SV Meppen siegte am Dienstag in Dänemark mit 5:1 (4:0). Melina Krüger vom Hamburger SV sorgte dabei mit dem Treffer zum 3:0 in der 32. Minute früh für die Vorentscheidung. Die weiteren Tore der Mannschaft von Trainer Michael Urbansky erzielten Estrella Merino Gonzalez (Bayer Leverkusen/7., 39.), Marina Scholz (1. FC Nürnberg/24.) und Delice Boboy (Leverkusen/53.). Den Ehrentreffer für die Dänninen markierte Josefine Valvik (Fortuna Hjørring/51.). | 03.12.2024 19:02