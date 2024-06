Stand: 10.06.2024 11:32 Uhr HSV-Spieler mit Amputierten-Nationalteam für WM 2026 qualifiziert

Das deutsche Nationalteam der Amputierten-Fußballer hat die EM in Frankreich auf Rang sieben beendet und sich für die WM 2026 in Costa Rica qualifiziert. Im abschließenden Platzierungsspiel besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Klaudiusz Dittrich, in der auch eine Handvoll Spieler des Hamburger SV stehen, Gastgeber Frankreich 3:0. Besser platziert war Deutschland bei einer EM noch nie. "Unsere junge Mannschaft hat Großartiges geleistet und bleibenden Eindruck hinterlassen", lobte sagte Dittrich. | 10.06.2024 11:29