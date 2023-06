Stand: 22.06.2023 18:32 Uhr HSV: Profivertrag für U21-Torjäger Beleme

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit seinem bisherigen U21-Angreifer Daouda Beleme verlängert und stattet den 22-Jährigen mit einem Profivertrag aus. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison erzielte Beleme in 17 Tore in 25 Spielen, ehe ihn eine Knieverletzung stoppte. Für die kommende Saison soll der Stürmer verliehen werden: "Um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen, ist es wichtig, dass Daouda viel Spielzeit bekommt", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV. | 22.06.2023 18:31