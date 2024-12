Stand: 13.12.2024 12:13 Uhr HSV-Profi Jatta hat geheiratet - und war nicht dabei

Seit dem Nikolaustag ist HSV-Spieler Bakery Jatta verheiratet. Doch bei der eigentlichen Hochzeitszeremonie in seiner etwa 5.000 Kilometer entfernten Heimat Gambia war der Profi des Hamburger Fußball-Zweitligisten gar nicht anwesend, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet. "In unserer Kultur kann man auch heiraten, wenn man selbst gar nicht anwesend ist", erklärte Jatta angesichts der für Deutschland ungewöhnlichen Hochzeits-Umstände. Nach dem letzten Spiel des Jahres gegen Fürth (21. Dezember) reist er nach Gambia und sieht seine Frau Isatou Bojang. Das Ehepaar will bald gemeinsam in Hamburg leben. | 13.12.2024 12:13