Stand: 22.06.2023 11:34 Uhr HSV: Montero zurück nach Istanbul

Fußball-Zweitligist Hamburger SV trennt sich nach einem halben Jahr wieder von Innenverteidiger Javi Montero. Der 24 Jahre alte Spanier wird nicht weiter von Besiktas Istanbul ausgeliehen, wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten. Montero kam in der Rückrunde auf fünf Einsätze für den HSV, dabei sah er zweimal die Gelb-Rote Karte - in den Partien beim Karlsruher SC (24. Spieltag) sowie bei Fortuna Düsseldorf (26. Spieltag). Wechselbörse | 22.06.2023 11:30