HSV - Leibold wohl in die USA - kommt Herthas Dardai?

Linksverteidiger Tim Leibold steht beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV offenbar vor dem Abschied. Der 29-Jährige, der beim Testspiel des HSV am Sonnabend in Köln (0:4) "aus privaten Gründen" fehlte, wechselt nach Informationen der "Bild" in die USA zu Sporting Kansas City in die nordamerikanische MLS. Als Ersatz - auch für den wegen möglichen Dopings gesperrten Mario Vuskovic - wollen die Hamburger dem Blatt zufolge Marton Dardai von Hertha BSC aus Berlin verpflichten. | 08.01.2023 15:46