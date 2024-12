Stand: 04.12.2024 21:46 Uhr HSV II verschärft Meppens Ergebniskrise in der Regionalliga

Die zweite Mannschaft des HSV hat am Mittwochabend die Ergebniskrise des SV Meppen in der Regionalliga Nord verschärft. Die Hamburger gewannen dank eines späten Treffers von Joel Agyekum (87.) mit 2:1 (0:0). Zuvor hatte Meppens Christopher Schepp in der 70. Minute die erste HSV-Führung durch Bilal Yalcinkaya (54.) ausgeglichen. Die Hamburger schoben sich durch den Erfolg auf Rang sieben vor, der SV steht zwar weiter auf Platz drei, ist aber mittlerweile seit drei Partien ohne Sieg. Ergebnisse und Tabelle | 04.12.2024 21:45