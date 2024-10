Stand: 02.10.2024 15:25 Uhr HSV Hamburg holt Corak als Magaard-Ersatz

Kreisläufer Andreas Magaard vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg ist an der linken Hand operiert worden. Der 26 Jahre alte Däne hatte sich beim 30:26-Sieg über den TBV Lemgo-Lippe einen Finger gebrochen. Magaard fällt bis in den November hinein aus. Als Ersatz kommt Dino Corak zurück zur Mannschaft von Trainer Torsten Jansen. Der 29-Jährige hatte bereits in der Rückserie der vergangenen Saison für den HSVH gespielt. Als sich Magaard einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, war Corak eingesprungen. | 02.10.2024 15:20