Stand: 18.12.2024 13:41 Uhr HSV-Fußballerinnen im Pokal gegen Gladbach erstmals im Volksparkstadion

Die Fußballerinnen des Hamburger SV ziehen für das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach ins Volksparkstadion um. Das gab der HSV am Mittwoch bekannt. Das Duell zwischen den beiden Zweitligisten findet am 11., 12. oder 13.Februar 2025 statt. Die Hamburgerinnen waren durch ein 4:2 über den Bundesligisten Carl Zeiss Jena erstmals seit 13 Jahren in die Runde der letzten Acht eingezogen. Gegen Gladbach laufen die HSV-Frauen zum ersten Mal im Volksparkstadion auf, eigentlich spielt die Mannschaft auf Platz 6 direkt vor der Arena. Ansetzungen DFB-Pokal | 18.12.2024 13:41