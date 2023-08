Stand: 19.08.2023 16:21 Uhr HSV-Fußballerinnen fehlen gegen Gladbach Sekunden zum Sieg

Die Fußballerinnen des HSV haben am ersten Spieltag der Zweiten Liga einen Sieg ganz knapp verpasst. Im Aufsteiger-Duell mit Borussia Mönchengladbach führten die Hamburgerinnen am Sonnabendnachmittag bis Sekunden vor dem Abpfiff mit 2:1, bevor Laura Radke noch der Ausgleich für die Gäste gelang (90.+5). Die 24-Jährige hatte zuvor auch schon den ersten Gladbacher Treffer erzielt (44.). Der HSV war durch einen Doppelschlag von Lisa Baum (4., 17.) mit 2:0 in Führung gegangen. Ergebnisse und Tabelle | 19.08.2023 16:20