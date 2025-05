Stand: 03.05.2025 15:22 Uhr HSV-Frauen siegen - und können auf dem Sofa aufsteigen

Die Fußballerinnen des HSV haben ihre Hausaufgaben am 23. Spieltag erledigt und könnten schon am Sonntag als Bundesliga-Aufsteigerinnen feststehen. Am Sonnabend gewannen die Hamburgerinnen beim 1. FC Nürnberg mit 2:0 (1:0). Die Nürnbergerinnen hatten bereits zuvor ihren Aufstieg perfekt gemacht. Für den HSV trafen Lisa Baum (41.) und Jobina Lahr (58.). Verfolger SV Meppen muss nun am Sonntag (14 Uhr) gegen den VfL Bochum nachlegen. Überblick | 03.05.2025 15:15