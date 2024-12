Stand: 19.12.2024 08:47 Uhr HSV-Finanzchef: Mehr TV-Gelder für Traditionsclubs

Finanzvorstand Eric Huwer vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich in der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder für eine stärkere Berücksichtigung der Traditionsclubs starkgemacht. "In keiner anderen europäischen Topliga werden Themen wie Stadionauslastung, Abo-Abschlüsse, Markenreichweite oder die Beteiligung an abendlichen Topspielen so wenig Rechnung getragen wie in Deutschland", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Auch der FC Schalke 04 befürwortet höhere TV-Gelder, wenn der Club ein großes Zuschaueraufkommen bedient. | 19.12.2024 08:34