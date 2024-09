Stand: 18.09.2024 13:52 Uhr HSV AG unterstützt die Zweitliga-Frauen weiter

Die Zweitliga-Fußballerinnen des Hamburger SV können weiter auf die Unterstützung des HSV setzen. Das Kooperationsprojekt zwischen dem eingetragenen Verein und der HSV Fußball AG bleibe bestehen, wird Kumar Tschana, der Geschäftsführer des HSV e.V. in einer Mitteilung zitiert. "Der interne Austausch, das gemeinsame Verständnis von sportlicher Entwicklung und die gegenseitige Unterstützung sollen unseren Weg weiterhin prägen", so Tschana. Es herrsche Einigkeit darüber, dass der Frauenbereich des HSV in den vergangenen Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren sowie inhaltlich eine solide Basis habe und nun weiterwachsen solle - substanziell und sinnvoll. | 18.09.2022 13:51