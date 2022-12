Stand: 15.12.2022 22:44 Uhr Grizzlys Wolfsburg siegen nach Penaltyschießen

Die Grizzlys Wolfsburg haben am 31. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Auswärtssieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Donnerstagabend bei den Löwen Frankfurt mit 5:4 nach Penaltyschießen (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) durch. Den Siegtreffer erzielte Nolan Zajac. Wolfsburg hat durch den Erfolg seinen Play-off-Platz gefestigt. Die Norddeutschen nehmen vor den weiteren Spielen am Freitagabend den fünften Tabellenplatz ein. Ergebnisse und Tabelle | 14.12.2022 22:42