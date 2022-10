Stand: 13.10.2022 17:03 Uhr Grizzlys Wolfsburg im Achtelfinale der Champions League gegen Luleå

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) treffen im Achtelfinale der Champions League auf den schwedischen Club Luleå HF. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Die Niedersachsen hatten bereits vor dem 5:4 gegen TPS Turku aus Finnland am Mittwoch als Tabellenzweite die K.o.-Runde erreicht. Luleå HF ist 2015 Sieger der reformierten Champions Hockey League geworden. | 13.10.2022 17:02