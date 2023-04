Stand: 24.04.2023 15:57 Uhr Grizzlys Wolfsburg holen begehrtes Eishockey-Talent

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben den deutschen Junioren-Nationalspieler Timo Ruckdäschel aus der Nachwuchs-Akademie von Red Bull in Salzburg verpflichtet. Der 18-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vierjahresvertrag. Das gaben die Grizzlys am Montag bekannt. Ruckdäschel spielte zunächst in der Jugendabteilung des ERC Ingolstadt. Sein DEL-Debüt gab er am 14. Dezember 2022 für den neuen deutschen Meister EHC München. | 24.04.2023 15:56