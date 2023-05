Stand: 05.05.2023 15:27 Uhr Grizzlys Wolfsburg holen Stürmer White von Eisbären Berlin

Nach zwei Meistertiteln mit den Eisbären Berlin wechselt Außenstürmer Matt White innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu den Grizzlys Wolfsburg. Der 33-jährige US-Amerikaner unterschrieb in Wolfsburg einen Jahres-Vertrag. "Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er ein Top-Spieler in der DEL ist", sagte Manager Charly Fliegauf. Den Grizzlys-Trainer Mike Stewart kennt White aus seiner Zeit in Augsburg, wo er 2017 sein DEL-Debüt gab. | 05.05.2023 15:05