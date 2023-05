Stand: 16.05.2023 10:50 Uhr Grizzlys Wolfsburg holen Feser aus Ingolstadt

Den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist die Verpflichtung eines neuen Top-Centers gelungen. Der Deutsch-Kanadier Justin Feser wechselt vom Vizemeister ERC Ingolstadt zu den Niedersachsen, bei denen er einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. In der abgelaufenen Saison hatte sich der 30-Jährige nach einer langen Verletzung stark zurückgearbeitet und mit zwölf Treffern und 17 Assists in 38 Partien großen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Ingolstädter. | 16.05.2023 10:50