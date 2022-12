Stand: 23.12.2022 21:42 Uhr Grizzlys Wolfsburg gewinnen 1:0 in Düsseldorf

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich unmittelbar vor Heiligabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem Gewinn von drei Punkten selbst beschenkt. Die Niedersachsen siegten am Freitagabend mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) bei der Düsseldorfer EG. Das Tor des Abends erzielte Jean-Christophe wenige Sekunden nach dem Beginn des Schlussdrittels. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven hatten sich zum Auftakt des 34. Spieltages bereits am Donnerstag mit 2:1 bei den Kölner Haien durchgesetzt. Ergebnisse und Tabelle | 23.12.2022 21:40