Grizzlys Giesen holen in Champions League ersten Punkt

Die Grizzyls Giesen haben in ihrem dritten Champions-League-Gruppenspiel einen Achtungserfolg gefeiert. Die Niedersachsen zwangen den bis dahin verlustpunktfreien italienischen Vertreter Vero Volley Monza am Dienstag in den Tiebreak. Diesen verlor der Volleyball-Bundesligist zwar mit 9:15, hat trotz der 2:3 (16:25, 25:22, 22:25, 25:21, 9:15)-Niederlage nun aber den ersten Punkt auf seinem Konto. | 03.12.2024 20:56