Greifswalder FC verliert letztes Saisonspiel deutlich

Der Greifswalder FC hat am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost eine deutliche 0:4 (0:1)-Niederlage beim ZFC Meuselwitz kassiert. Luis Fischer (25.), Till Jacobi (63.) und Amer Kadric (85.) trafen für die Hausherren. Für das 3:0 des ZFC sorgte Anthony Syhre in der 80. Minute per Eigentor. Sportlich hatte die Niederlage für den GFC keine Bedeutung mehr. Die Vorpommern hatten am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht.