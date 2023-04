Stand: 25.04.2023 16:05 Uhr Golfturnier in Winsen/Luhe mit Top-Besetzung

Die vier deutschen Golfprofis, die in den vergangenen acht Monate Turniere auf der DP World Tour gewonnen haben, werden vom 1. bis 4. Juni bei den European Open in Winsen/Luhe abschlagen. Den Veranstaltern zufolge sind Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid), Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Yannik Paul (Mannheim) und Marcel Siem (Ratingen) beim mit 1,8 Millionen Euro dotierten Turnier vor den Toren Hamburgs dabei. Auf der Green-Eagle-Anlage gehen zudem die Dänen Thorbjörn Olesen und Rasmus Höjgaard sowie der Franzose Victor Perez und Titelverteidiger Kalle Samooja aus Finnland an den Start. | 25.04.2023 16:05