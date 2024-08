Stand: 25.08.2024 20:31 Uhr Golf: Henseleit mit schwacher Schlussrunde bei den British Open

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit hat bei der British Open keine Aufholjagd wie bei ihrem Coup in Paris vor zwei Wochen hinlegen können. Die Profigolferin aus Hamburg spielte auf ihrer Schlussrunde in St. Andrews eine 78 und fiel vom zehnten Rang auf Position 37 zurück. Es gewann Olympiasiegerin Lydia Ko (Neuseeland). Henseleit darf trotzdem hoffen, beim Solheim Cup - dem Vergleich zwischen Europa und den USA - teilzunehmen. Zur Not per Wildcard: Europa-Kapitänin Suzann Pettersen aus Norwegen darf vier der zwölf Starterinnen persönlich auswählen. | 25.08.2024 20:31