Stand: 11.01.2023 10:24 Uhr Gislason hofft auf Pekeler-Rückkehr in die DHB-Auswahl

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat die Hoffnung auf eine Rückkehr von Kreisläufer Hendrik Pekeler (THW Kiel) in die deutsche Nationalmannschaft noch nicht aufgegeben. "'Peke' ist ja nicht zurückgetreten. Er wollte nur seine Gesundheit in den Griff bekommen", erklärte Gislason der "Sport-Bild". Der Isländer kündigte an: "Ich werde ihn wohl nach der WM kontaktieren." Pekeler hatte nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio erklärt, er wolle wegen der jahrelangen hohen Belastung eine längere Auszeit von der Nationalmannschaft nehmen. 11.01.2023 10:24