Stand: 11.05.2022 16:29 Uhr Giro d'Italia: Kämna im Hauptfeld ins Ziel

Nach seiner Triumphfahrt auf dem Ätna am Tag zuvor ist die deutsche Rad-Hoffnung Lennard Kämna am Mittwoch auf der sechsten Etappe des 105. Giro d'Italia im Schongang ins Ziel gerollt. Den Etappensieg holte sich der Franzose Arnaud Demare, er setzte sich auf der flachen Zielgeraden in der Hafenstadt Messina durch. Der gebürtige Wedeler Kämna bleibt im Gesamtklassement mit 39 Sekunden hinter dem Spanier Juan Pedro Lopez auf Rang zwei. Bester Deutscher auf der sechsten Etappe war Phil Bauhaus als Sechster. | 11.05.2022 16:28