Stand: 14.01.2023 21:44 Uhr Giesen besiegt Meister Berlin - auch Lüneburg gewinnt klar

Den Grizzlys Giesen ist in der Volleyball-Bundesliga der Männer ein großer Erfolg gelungen. Die Niedersachsen gewannen in eigener Arena mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) gegen die Berlin Volleys und fügten dem amtierenden deutschen Meister die zweite Saisonniederlage zu. Auch die SVG Lüneburg feierte am Samstagabend einen klaren Erfolg. Dem Team von Trainer Stefan Hübner gelang ein 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) bei den Volleys Herrsching. Ergebnisse und Tabelle | 14.01.2023 21:43